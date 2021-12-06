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بالصور.. الجيش العراقي يمشط قرية 'الهيبان' بحثا عن ارهابيي 'داعش'

بالصور.. الجيش العراقي يمشط قرية 'الهيبان' بحثا عن ارهابيي 'داعش'
الإثنين ٠٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

وصلت قناة العالم الاخبارية مجموعة من الصور الخاصة بقوات الفرقة 14 للجيش العراقي تم التقاطها من قبل مراسل العالم الزميل محمد شريف الشبكي في قرية "الهيبان" التي قيل انها محتلة من قبل جماعة "داعش" الوهابية.

العالم - العراق

الصور توضح قيام افراد الفرقة 14 للجيش العراقي باجراء عملية تمشيط واسعة داخل القرية بحثا عن عصابات "د١عـش" الارهابية.

وكانت قرية "الهيبان" في ناحية سركران بمحافظة كركوك قد تم اخلاؤها من سكانها بالكامل بسبب تهديدات جماعة "داعش" الوهابية، فيما أشار أهاليها إلى أن عناصر هذه الجماعة موجودون في القرية وقاموا بحرق بعض المنازل.

وحسب موقع "رووداو"، فأن قرية الهيبان تقع على سفح جبل قرجوخ من جهة ناحية سركران في منطقة الفراغ الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي ولا تنتشر فيها أي قوة عسكرية.

واضاف الموقع أن القرية كانت تضم 15عائلة بعد نزوح بقية الأهالي سابقاً، واليوم اضطرت تلك العوائل للنزوح أيضاً.

قال المواطن أيوب عبدالله احد اهالي قرية لهيبان: "مسلحو داعش متواجدون حالياً في قريتنا وقلبي يعتصر ألماً، تركت كل ما في بيتي على حاله ولم أحمل معي شيئاً".

وحسب هذا المواطن، تم إضرام النار في القرية ولم يكن هناك إطلاق نار في القرية مساء الأحد، وقد رحل الأهالي عن القرية بدون إطلاق نار.

وفي جانب من حديثه، قال المواطن أيوب عبدالله إنه قاتل الليلة الماضية حتى الساعة الثالثة من بعد منتصف الليل، مضيفاً: "أطلب من رئيس الحكومة إرسال قوات لمساندتنا".

نشاهد الصور معا:

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بالصور.. الجيش العراقي يمشط قرية 'الهيبان' بحثا عن ارهابيي 'داعش'

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