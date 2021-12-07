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"سعيد"سيعلن عن خارطة طريق لإخراج تونس من الوضع الحالي

الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن المرحلة القادمة حتى تخرج تونس من هذا الوضع الذي تردت فيه.

العالم - تونس

وأشار الرئيس التونسي سعيد إلى أن مؤسسات الدولة تعمل في تناغم وتكامل مستمرين.

وأوضح سعيد مجددا - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية - أن من يتخيل أنه بإمكانه ضرب الدولة التونسية فهو يحلم ولن يتحقق هدفه.

واضاف: أن تونس تمر بظروف تاريخية ولابد أن يتم إنقاذها من براثن هؤلاء الذين يتحدثون في الخارج عنها وكأن الدولة التونسية والتي كانوا مسئولين فيها بضاعة أو لعبة.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا ينفرد بالرأي كما يقال بل إنه يسمتع لكل الآراء، مشددا على أهمية الحوار ولكن الحوار لابد أن يكون مع الصادقين الثابتين.

وشدد سعيد على أنه يجب على النيابة العمومية أن تقوم بدورها في ملاحقة كل من يحرض على الدولة ومؤسساتها وأن تقوم بدورها أيضا في استرجاع أموال الدولة المنهوبة والتي تقدر بالمليارت التي لا يمكن إحصاؤها.

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"سعيد"سيعلن عن خارطة طريق لإخراج تونس من الوضع الحالي

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