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إصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مركز تجاري جنوبي أوزبكستان

إصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مركز تجاري جنوبي أوزبكستان
الثلاثاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الطوارئ في أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة تسعة أشخاص جراء انفجار تلاه حريق في مركز تجاري بمدينة ديناو في منطقة سورخانداريا جنوبي البلاد.

العالم - أسيا والباسفيك

وبحسب المكتب الصحفي للوزارة ، فقد "وقع انفجار وحريق يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الساعة 3:57 في المركز التجاري "إندنيم" المكون من طابقين في مدينة ديناو، أسفر عن انهيار جدران المبنى. وقامت فرق الإطفاء، التي وصلت إلى مكان الحادث بإطفاء النيران في الساعة 4:25 .

وجاء في بيان بثته قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الطوارئ: "أسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة".

وبحسب الوزارة، وصلت لجنة حكومية برئاسة النائب الأول لرئيس وزراء أوزبكستان، أتشيلبوي راماتوف، إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في أسبابه.

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