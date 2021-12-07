إصابة 9 أشخاص جراء انفجار في مركز تجاري جنوبي أوزبكستان

العالم - أسيا والباسفيك

وبحسب المكتب الصحفي للوزارة ، فقد "وقع انفجار وحريق يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الساعة 3:57 في المركز التجاري "إندنيم" المكون من طابقين في مدينة ديناو، أسفر عن انهيار جدران المبنى. وقامت فرق الإطفاء، التي وصلت إلى مكان الحادث بإطفاء النيران في الساعة 4:25 .



وجاء في بيان بثته قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الطوارئ: "أسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى المدينة".



وبحسب الوزارة، وصلت لجنة حكومية برئاسة النائب الأول لرئيس وزراء أوزبكستان، أتشيلبوي راماتوف، إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في أسبابه.