مجلس النواب اللبناني يقر قانون البطاقة التمويلية.. والدفع بالدولار

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وتم إقرار قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عن أخد لقاح كورونا من 50 الف الى 250 الف مع الإشارة الى ان هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح انما يعرض ناشر الوباء الى هذه الغرامة، إضافة إلى إقرار إقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء.

وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب: أسعى للتفاوض مع ممثل البنك الدولي بشأن قرض شبكة الأمان الاجتماعي والدفع سيكون بالدولار.

وتحفظت كتلة التنمية والتحرير النيابية خلال الجلسة على موضوع منصة impact وصوتت على اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية.

وقال النائب علي حسن خليل: نسجل اعتراضنا على تكليف التفتيش المركزي عبر منصة impact كونه جهة رقابية ولا يجوز أن يستقبل هبات ويدير أموال.

وبدأت عند الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة لمجلس النواب في قصر اليونيسكو.

ومن المقرر خلال الجلسة دراسة وإقرار 36 مشروعاً واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال.