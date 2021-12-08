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الاتحاد الأوروبي يبتّ في وجوده بكابل خلال أسابيع

الاتحاد الأوروبي يبتّ في وجوده بكابل خلال أسابيع
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبت بتواجده في أفغانستان خلال بضعة أسابيع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعني "الاعتراف بحكومة طالبان".

العالم-اوروبا

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية نبيلة مصرالي، إن "الاتحاد الأوروبي يعمل على ترسيخ حد أدنى من وجوده في كابل، لأسباب أمنية".

وأضافت: "لا يمكننا الخوض في التفاصيل، لكنها مسألة أسابيع وليست أشهر... وهذه ليست علامة على الاعتراف منا بحكومة طالبان".

وتابعت: "نريد أن نكون قادرين على مساعدة الشعب الأفغاني بشكل أفضل من خلال التقارب، كما يجب أن نتفاعل مع طالبان أو مع سلطات الأمر الواقع في كابل".

وقالت: "في هذه المرحلة نحن نتحدث عن الاتحاد الأوروبي فقط، إذ يمكن للدول الأعضاء الانضمام إذا أرادت... هذا يعود لتقديرها".

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