افتتاح أول طريق بري بين السعودية وسلطنة عمان

العالم - عمان

جاء ذلك في ختام زيارة ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" لمسقط، التي تلاها وصوله إلى أبو ظبي، ضمن جولة خليجية بدأت الاثنين وتشمل دول مجلس التعاون الخليجي قبل قمة مرتقبة بالمملكة.

وتضمّن البيان الذي نقلته وكالتا الأنباء السعودية والعمانية تفاصيل الزيارة التي استمرت يومين، ومنها عقد جلسة مباحثات لاستعراض آفاق التعاون وسبل تطويرها بين البلدين، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك.

ووفق البيان، رحب الجانبان بتدشين المنفذين السعودي والعماني، والإعلان عن افتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ 725 كيلومترا، و"سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد".

وفي يوليو/تموز الماضي أعلن وكيل وزارة النقل بالسلطنة سالم النعيمي، في تصريحات متلفزة، أنه سيتم افتتاح أول طريق يربط مع السعودية -الذي تأخر لسنوات- في وقت قريب، واصفا إياه بالحيوي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الجانبان أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية "أوبك بلس"، فضلا عن ترحيب عماني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة استثمار 5 مليارات دولار في السلطنة.