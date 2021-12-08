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جوازات عبور للراغبين بالعودة الى العراق..

الخارجية العراقية توجّه وفدا قنصليا إلى الحدود اللاتيفية البيلاروسية

الخارجية العراقية توجّه وفدا قنصليا إلى الحدود اللاتيفية البيلاروسية
الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

وجّه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين السفارة العراقية في العاصمة البولندية وارشو بإرسال وفد قنصلي الى الحدود اللاتيفية البيلاروسية، لمنح جوازات عبور للمهاجرين الراغبين بالعودة الى العراق.

العالم - العراق

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، إنه " بعد مناشدات تلقيناها، وجّه وزير الخارجية سفارتنا في وارشو بإرسال وفد قنصلي الى الحدود بين لاتيفيا وبلاروسية، لمنح جوازات المرور للراغبين بالعودة طوعاً، وللوقوف على الوضع الانساني للعالقين هناك".

وأضاف الصحاف انه تم إصدار 18 جواز مرور للمهاجرين العالقين حتى الان.

وبحسب المتحدّث باسم وزارة الخارجية، نجح الوفد العراقي بإقناع الجانب اللاتيفي بدخول ثمانية من العراقيين العالقين على الحدود إلى الأراضي اللاتيفية، واستكمال إجراءات عودتهم الطوعية إلى العراق، مشيراً ألى أن "هذه سابقة يشكر عليها الجانب اللاتيفي".

وكان الصحاف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن إجلاء 417 مسافرا من بيلاروسيا الى العراق.

وقال الصحاف إن "رحلة اجلاء استثنائية ثامنة للراغبين بالعودة طوعاً توجهت اليوم الى العراق وعلى متنها 417 مسافرا".

يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي قد وجّه خلال جلسة عقدها الثلاثاء برئاسة الكاظمي، باستمرار وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الملائمة لتشجيع المواطنين العراقيين داخل حدود دول بولندا ولاتيفيا وليتوانيا، ممن أجبرتهم الظروف إلى الهجرة خارج العراق على العودة إلى الوطن ، وتقديم جميع التسهيلات والمساعدات لهم.

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