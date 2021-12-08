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مراسل العالم يكشف عن أخر مستجدات طعن مستوطنة في القدس

الأربعاء ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

نفّذتْ صبية فلسطينية صباح اليوم عملية طعن ضد مستوطنة إسرائيلية في محيط حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة.

العالم - الاحتلال

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس أنّ المستوطنة الإسرائيلية اصيبت بجروح خطرة جراء عملية الطعن التي نفّذتْها الصبية الفلسطينية البالغة خمسة عشر عاماً.

وأكد مراسل العالم أنّ سلطات الاحتلال استنفرت قواتها في حي الشيخ جراح اثر العملية، وتمكنت لاحقاً من اعتقال الفتاة.

وأشار مراسل العالم ان قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ثم اعتقلت الفتاة المنفذة للعمليات ومديرة المدرسة ومعملتها وصبية اخری من المدرسة.

ومازالت قوات الاحتلال تغلق محيط المدرسة ومداخل حي الشيخ جراح.

وتوقعت المصادر الامنية الاسرائيلية استمرار عمليات الطعن والدهس الفلسطينية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال وهناك تحذيرات من تزايد هذه العمليات، ما استدعی قراراً اسرائيلياً برفع حالة التأهب في القدس.

وأكد مراسل قناة العالم ان الفصائل الفلسطينية رحبت بهذه العملية معتبرة انها رد علی جرائم الاحتلال في القدس وباقي الاراضي الفلسطينية.

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