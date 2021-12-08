ولي العهد السعودي يصل الى قطر

العالم- قطر

وزيارة بن سلمان قطر هي الأولى إلى الدوحة منذ أزمة دول مجلس التعاون عام 2017.

يذكر أن بن سلمان زار العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تعد ثاني محطاته في جولته في دول مجلس التعاون التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عمان وتشمل الكويت وقطر والبحرين ايضا.

يشار الى ان اول لقاء بين السعودية وقطر بعد أزمة دول مجلس التعاون جرت في 5 يناير/ كانون الثاني 2021 خلال "قمة العلا" التي انعقدت في الرياض، وذلك بعد نحو اربع سنوات من اندلاع الازمة التي نشبت إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.

وسبق القمة الإعلان عن إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر.