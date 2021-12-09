العالم - الكويت

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية "عبد الله السند"، في تصريح له، الأربعاء، بأن حالة الإصابة تعود لمسافر من الجنسية الأوروبية، قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، والتي سجلت إصابات فيها بمتحور (أوميكرون).

وقال السند: "كان المسافر قد حصل على جرعتين من لقاح كوفيد-19 المعتمد في وقت سابق، ويخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت، وذلك وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة، والتي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية".

وبين السند أنه تزامناً مع إعلان ظهور أنماط جديدة من فيروس كورونا في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية؛ والتي منها الجهود القائمة على التخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة، وذلك لاحتواء انتشار الفيروس.

وشدد على ضرورة مداومة العمل والاستمرار بالأخذ بكافة سبل الوقاية، والتي من أبرزها استكمال التطعيم ضد كورونا، والمبادرة لأخذ الجرعة التعزيزية (الثالثة)، لما أثبتته الدراسات حول فعاليتها في الحماية والوقاية بنسبة كبيرة، وتجنب التجمعات غير الآمنة.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا، في بداية الشهر الجاري، رصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون".

يشار إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحور الجديد للمرة الأولى من جنوب أفريقيا، يوم 24 نوفمبر الماضي.

ويحتوي المتحور الجديد على عدد كبير من الطفرات، و"بعضها مثير للقلق"، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

كما تشير الأدلة الأولية إلى زيادة خطر "الإصابة الثانية" بهذا المتحور، مقارنة بالسلالات الأخرى.

وحظرت دول خليجية وعدة دول أوروبية الرحلات الجوية من دولة جنوب أفريقيا والدول المجاورة لها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "أوميكرون".