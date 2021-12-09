اعتصام و اضراب قطاع النقل البري في لبنان

العالم_لبنان

وانطلقت مسيرة سيارة عند الساعة التاسعة باتجاه رياض الصلح في مركز بيروت للانضمام إلى التجمع المركزي، على أن تسلك المسيرة خط الكرنتينا - الصيفي - بلدية بيروت - الستاركو - برج المر - مصرف لبنان - وزارة الداخلية - سبيرس - السرايا، وصولا الى ساحة رياض الصلح. ويشهد المسلك الشرقي للاوتوستراد من نهر الموت باتجاه الدورة زحمة سير خانقة.

وافادت غرفة التحكم المروري، بأن حركة المرور كثيفة من نهر الموت باتجاه الكرنتينا، بسبب تجمع للشاحنات محلة الدورة.

وأكد رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسّام طليس أن التحرّك اليوم هو تحرك رمزي، وهو بداية من أجل أن يستيقظ المسؤولون لتنفيذ ما تمّ الإتفاق عليه، وان لم نلق تجاوبًا سنذهب إلى خطوات تصعيديّة، مضيفًا أننا طلبنا من الزملاء عدم تعطيل الطرقات، والأسبوع المقبل لكلّ حادث حديث.