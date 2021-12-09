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قرداحي؛ من وزير لبناني الی رمز كبير في الوطن العربي

الخميس ٠٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

بعد ضغوط كبيرة شنتها السعودية ضد وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، استقال الوزير ليصبح رمزاً أكبر بكثير مما كانت تظنه السعودية.

العالم - انقلاب الصورة

وقال قرداحي في تصريح صحفي بعد استقالته:"صحيح ان السعودية قاطعتني وواجهتني بكثير من القساوة والعدائية في وسائل اعلامها لكنني كسبت الكثير علی المدی العربي الواسع وأصبحت استلم رسائل دعم وتضامن وتحية من المحيط الی الخليج (الفارسي).

وقال القيادي اليمني محمد عبدالسلام في تغريدة:"نعم العدوان علی اليمن لن يستمر للأبد، ودول العدوان بحماقتها قد تجنت كثيراً علی الوزير قرداحي وذهبت السعودية كما هو طبعها في الخصومة لتعادي عبثاً كل لبنا، وقدظهرت صغيرة، وكان الوزير اللبناني كبيراً بموقفه الوطني والقومي".

وسخر رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية عبدالباري عطوان من محاولة اعتبار السعودية استقالة قرداحي نصراً لها، قائلاً:"استقال قرداحي. انتصرتم؟ انتصرتم علی شخص؟ علی اعلامي؟ ماهذا الانتصار العظيم؟ انا في تقديري لا، قرداحي هو الذي انتصر ولم تنتصروا انتم. هو الذي انتصر لأنه كان صاحب مبدأ، انتم 4 دول خليجية بزعامة المملكة العربية السعودية ودولة الحرمين الشريفين تناطحتم مع اعلامي؟ وتصرون علی اقالته أو استقالته؟ هل يعقل؟ انتم انتصرتم علی شعب جائع وابتززتموهم، ما هذا الانتصار؟ والله العظيم عيب".

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