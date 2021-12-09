تفاصيل حادثة اندلاع الحريق في مقر حركة النهضة بتونس

العالم - مراسلون

وقالت مراسلتنا ان خسائر الحريق في مقر حركة النهضة تمثلت بوفاة منفذ عملية الحرق داخل المقر، واصابة 11 من أعضاء حركة النهضة بينهم قيادات منهم رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني الذي اصيب ببعض الحروق الطفيفة.

وأصيب نائب رئيس الحركة علي عريض بكسور نتيجة قفزه من الطابق الثاني للمبنى بعدما اندلعت السنة النيران وانتشر الدخان الخانق، فيما قام عدد من أعضاء الحركة بالخروج من نوافذ المبنى.

وكان قد نشب حريق وتصاعد أعمدة الدخان في المقر المركزي لحركة النهضة في مونبليزير بالعاصمة التونسية.

وهرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، واخراج الأشخاص العالقين.

وحاصر الدخان عددا من الموظفين كانوا متواجدين بمقر الحزب، والذين احتموا بالشرفات في انتظار اجلائهم.

وقال القيادي في حركة النهضة "نور الدين البحيري": إن الحريق اندلع في الطابق الأرضي بمقر الحركة، مضيفا: لا علم لدينا إن كان الحريق في مقر الحركة مفتعلا أم لا.

من جهته، قال "منذر ونيسي"عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، "لا نستبعد أي سبب فيما يتعلق بملابسات الحريق".

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