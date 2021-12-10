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مفاجأة .. ما هو النادي الإنجليزي الذي يفضله محمد صلاح على برشلونة؟

مفاجأة .. ما هو النادي الإنجليزي الذي يفضله محمد صلاح على برشلونة؟
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، يفضل الاستمرار في البريميرليغ، على الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

العالم - رياضة

ويتفاوض ليفربول مع وكيل صلاح منذ فترة على تجديد عقد النجم المصري الذي ينتهي في صيف 2023، لكن الخلافات على الراتب تعرقل سير المفاوضات، ما يثير الشكوك حول استمراره بقلعة "أنفيلد".

ويأتي النجم المصري صاحب الـ29 عاما في مقدمة اهتمامات عدة أندية أوروبية اقترن اسمه بها مؤخرا، أبرزها برشلونة الإسباني.

لكن حسب ما ذكرته صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية المقربة من برشلونة، فإن صلاح لا يحبذ الانتقال إلى برشلونة، ويفضل اللعب بقميص مانشستر سيتي حال رحيله عن ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيتي لن يجد صعوبة في تلبية المطالب المالية لوكيل أعمال صلاح، ومنحه راتبا سنويا يبلغ 20 مليون يورو، وهو أمر لن يستطيع برشلونة فعله حاليا في ظل معاناته من أزمة مالية طاحنة.

صلاح يقضي حاليا موسمه الخامس مع ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وخاض النجم المصري 21 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 20 وصنع 9 أهداف.

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