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مجلس الأمن يدين مقتل 7 من قوة حفظ السلام في مالي

مجلس الأمن يدين مقتل 7 من قوة حفظ السلام في مالي
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات سلسلة الهجمات التي تعرضت لها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسما) في مالي خلال الأيام الماضية.

العالم - افريقيا

وأوضح المجلس، في بيان، أن هذه الهجمات وقعت في مناطق باندياجارا وكيدال وغاو وميناكا، وقتل على إثرها سبعة من أفراد حفظ السلام من توغو ومتعاقد مع مينوسما، وقتل ثلاثة آخرون من توغو ومتعاقد آخر في هجوم ثان، كما لقي جندي حفظ سلام مصري مصرعه بعد إصابته في هجوم ثالث وقع الشهر الماضي.

ودعا المجلس، حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق العاجل في هذه الهجمات وتقديم الجناة إلى العدالة، محذرا من أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

نددت وزارة الخارجية الفرنسية بالهجوم، ودعت الوزارة إلى إلقاء القبض على أولئك المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم. وفي الكونغو الديمقراطية، أصيب ثلاثة موظفين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجروح، إثر هجوم رجال مسلحين على موكبهم حسبما أعلنت المفوضية الخميس. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على موكب للأمم المتحدة كان يتنقل الأربعاء شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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مجلس الأمن يدين مقتل 7 من قوة حفظ السلام في مالي

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