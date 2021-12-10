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في ذكرى مولدها..

بالفيديو.. أجواء حرم السيدة زينب عليها السلام بعدسة العالم

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

يصادف اليوم ذكرى مولد السيدة زينب عليها السلام، سيدة الصبر والإيثار، والخطيبة الحاذقة، والمؤثرة بعد واقعة كربلاء وهي بطلة اهل بيت النبوة وكريمة أمير المؤمنين والزهراء (عليهما السلام).

العالم - مراسلون

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في سوريا، بأن هناك تحضيرات واسعة وعديدة داخل منطقة السيدة زينب والمناطق المحيطة بها، إستعداداً للاحتفال بمولد السيدة زينب عليها السلام.

وتابع مراسلنا: ان ليلة أمس أقيم مهرجان بهيج في منطقة السيدة زينب، بحضور مكثف للمواطنين الذين وفدوا من كل محافظات سوريا، للاحتفال بمولد عقيلة بني هاشم.

واشار مراسل العالم الى رفع رايات الابتهاج والسرور في منطقة السيدة زينب احتفاء بذكرى مولد السيدة زينب عليها السلام، وان الاهالي منذ الصباح استعدوا لاستقبال الزوار الوافدين من كل انحاء البلاد من اجل زيارة مقام السيدة زينب عليها السلام.

واوضح مراسلنا، ان هناك انتشاراً امنيًا واسعًا من قبل القوات الأمنية السورية من اجل تسهيل وصول الزوار الى مقام السيدة سلام الله عليها، مشيراً الى وجود وحدات طبية تحسباً من حصول اي حالة طارئة تحتاج الى اسعاف خلال الزيارة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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في ذكرى مولدها.. بالفيديو.. أجواء حرم السيدة زينب عليها السلام بعدسة العالم

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