أستراليا تستبدل أسطولها بأكثر من 50 مروحية أمريكية

العالم-آسيا والباسفيك

وقال وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، أن الجيش والبحرية سيتخلصان من طائرات "MRH-90 Taipans" البالغ عددها 47 والتي كانت تعمل منذ عام 2007.

تأتي هذه الخطوة للتخلي عن المروحيات القتالية الأوروبية التي دخلت الخدمة في عام 2007، ومنذ ذلك الحين أنفقت وزارة الدفاع الأسترالية ما يقرب من 5.3 مليار دولار على إصلاحها وصيانتها.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت أستراليا، انسحابها رسميا من صفقة شراء غواصات من فرنسا، وإطلاق شراكة أمنية مع واشنطن وبريطانيا، وقالت إنها ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية.

ووقعت أستراليا اتفاقية مع فرنسا سنة 2016، تنص على بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة التقليدية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج، الذي كانت المجموعة البحرية الفرنسية مسؤولة عنه، 50 مليار دولار أسترالي (31 مليار يورو).