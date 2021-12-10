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ردود الفعل على قرار حاكم مصرف لبنان زيادة سعر صرف الدولار

ردود الفعل على قرار حاكم مصرف لبنان زيادة سعر صرف الدولار
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

في اول رد على  قرار حاكم مصرف لبنان زيادة سعر صرف الدولار من 3900 ليرة الى 8000 ليرة نعى قطاع موزعي المحروقات موت هذا القطاع.

العالم_لبنان

وصدر عن موزعي المحروقات اليوم الجمعة بيان جاء فيه: فوجئنا اليوم كما العديد من المفاجآت التي ما برحت تفتك بنا منذ بداية الازمة، أن مصرف لبنان أصدر تعميما ابلغتنا به الشركات المستوردة أنه يتوجب على موزعي المحروقات والمحطات تسديد قيمة 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار.

وعليه انطلاقا من هذا التعميم وما يترتب عليه من خسائر فادحة للموزعين وللمحطات باعتبار ان مبيعاتنا بالليرة، وحسب الجدول الذي تصدره وزارة الطاقة، وحيث ان هذا القطاع ما برح منذ بداية الأزمة يتخبط ويتحمل ما لا يستطيع اي قطاع تحمله الى ان وصل إلى حال الموت السريري نتيجة عدم التعديل في نسبة الجعالة، بما يتلاءم مع مصاريفه المكلفة بعد معاناة عاشها منذ بداية الأزمة لا سبيل لذكرها الان.
وختم: أما اليوم، وبعدما تم أبلغنا بتعميم مصرف لبنان المعظم نتوجه الى المسؤولين والقيمين على شؤون البلاد لنعلن بكل أسف موت هذا القطاع المنهك بمرض عضال اصابه من جراء ادارتكم وتعاميمكم العمياء. حفظ الله ما تبقى من وطننا الحبيب اذا كان هنالك من شيء باق فيه.

و اعلن مصرف لبنان في بيان اصدره يوم الخميس انه حدد سعر الصرف الجديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عن 8000 ليرة للدولار.و هذا القرار اشعل سوق الصرف و لامس الدولار عتبه 26000 ليرة.

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