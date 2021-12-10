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دبلوماسي ايراني: أمريكا تسعى لتغيير عنوان مفاوضات الغاء الحظر

الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي ان مفاوضات الغاء الحظر في فيينا ليست للتفاوض حول كل القضايا، وان أمريكا تسعى لتغيير عنوان هذه المفاوضات، مشيراً الى أنه يحق للحكومة الإيرانية الجديدة ان تعدل بعض القضايا المتعلقة بالمفاوضات لكي يتم التركيز على صلب الخلاف.

العالم - خاص العالم

وقال أفقهي خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان أساس الخلاف في هذه المفاوضات هو رفع الحظر الذي فرضته أمريكا بشكل غير قانوني وغير حقوقي وكذلك موضوع خروج أمريكا من الإتفاق النووي وفرض الحظر القصوى على ايران.

وتابع أفقهي أن هناك حظرا كان بإمكان أمريكا رفعه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لكنه لم يعمل ذلك وعند خروج ترامب من الإتفاق النووي زاد "الطين بلة" بالموضوع النووي بخروجه من الاتفاق، واليوم الرئيس جو بايدن يسير في نهج اوباما وترامب.

وأعتبر أفقهي أن تصريحات الجانب الامريكي غارقة في الكذب والنفاق واللعب ويسيرون على حافة الهاوية، مشيرا الى أن أمريكا تستمر في سياسة الضغط على إيران لتحقيق واحد من الهدفين أي اجبار ايران بالتراجع أمامها ونسف المفاوضات، مؤكداً أن أمريكا لا تريد ان تعطي ضمانة لإيران حول الإتفاق النووي على الرغم من تأكيد المنظمة العالمية للطاقة الذرية بعدم انحراف البرنامج النووي الإيراني.

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شاهد بالفيديو.. دبلوماسي ايراني: أمريكا تسعى لتغيير عنوان مفاوضات الغاء الحظر

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-12-2021