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باكو: مواقعنا الحدودية تعرضت لإطلاق النار من جانب أرمينيا

باكو: مواقعنا الحدودية تعرضت لإطلاق النار من جانب أرمينيا
الجمعة ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بتعرض مواقعها على الحدود مع أرمينيا لإطلاق النار، اليوم الجمعة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الرسمي: "عن طريق حشد القوات الإضافية والمعدات العسكرية في منطقة باسارغيتشارسكي من حدود الدولة نفذت القوات المسلحة الأرمنية استفزازا جديدا. وأطلق العدو ابتداء من الساعة 12:00 من اليوم الجمعة النار على مواقع الجيش الأذربيجاني الواقعة في أراضي منطقة كيلبادجارسكي".

وأضافت الوزارة أنه "تم قمع العدو" نتيجة الإجراءات المضادة، مشيرة إلى "أن وحدات الجيش الأذربيجاني تسيطر على الوضع في المنطقة".

وأفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية أمس الخميس بتعرض مواقعها في نفس المنطقة من الحدود مع أرمينيا أيضا، الأمر الذي أسفر عن مقتل جندي أذربيجاني.

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باكو: مواقعنا الحدودية تعرضت لإطلاق النار من جانب أرمينيا

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