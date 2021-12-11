إيران تنفي مزاعم قبول نص الجولات الست السابقة من محادثات فيينا

العالم - ايران

وقال المصدر المطلع المقرب من فريق التفاوض الإيراني: إنّ إيران صرحت في محادثات ثنائية مع الصين أن نص الجولات الست السابقة من محادثات فيينا محترم ، لكنه ليس قابلا للتفاوض لأنه لم يتم الاتفاق عليه، وعلى هذا الاساس ينبغي تغيير فقرات النص التي تتعارض مع اتفاق 2015.

وتتواصل المفاوضات بين إيران ودول 4 + 1 فيما لا تزال بعض وسائل الإعلام المقربة من الأطراف الأوروبية تثير أجواءً نفسية حول مفاوضات فيينا.

وقبل ساعات ، نقلت رويترز عن دبلوماسي أوروبي، دون تسميته، قوله: "اتفق المفاوضون الإيرانيون في فيينا على مواصلة المحادثات على أساس محتوى النصوص المتفق عليها حتى يونيو من هذا العام".

وأوردت رويترز عن المصدر الذي لم تسمه هذا التصريح فيما أكد علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين في وقت سابق أن جولات المفاوضات السابقة يمكن النظر إليها إلا كمسودة فقط.