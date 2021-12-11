أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

جوان ..

تحقيق تقدم في مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

ابرار ..

وزير الخارجية.. فريق المفاوضات الإيراني سيبقى في فيينا للوقت الذي يتطلبه التوصل لإتفاق

ايران ..

البنتاغون يعلن عن تغيير مهام القوات الأمريكية في العراق من قتالية إلى إستشارية

سياست روز ..

أمريكا تبدد أجواء حسن ظن بعض المسؤولين العراقيين بتأكيدها .. لن نخرج من العراق

قدس ..

داعش هو الإسم السري لمواصلة الإحتلال .. قائد سنتكام يؤكد بقاء القوات الأمريكية بالعراق بتغيير مهامها

جام جم ..

إحتجاجات في البرلمان الأردني ضد إتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية مقابل المياه مع الكيان الصهيوني

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي يصف الأوضاع في شرق أوكرانيا بحرب إبادة جماعية لسكان من أصول روسية

رسالت ..

كييف تتحدث عن طمأنة بايدن نظيره الأوكراني بقبول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو

خراسان ..

مصرع وإصابة ستة أشخاص في تفجيرين إرهابيين في العاصمة الأفغانية كابول

كيهان ..

المتحدث بإسم حكومة طالبان يؤكد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان

عصر ايرانيان ..

إيران تتفاوض من موقع قوة بفيينا عبر طرح فريقنا المفاوض لأوراق قوية

حمايت ..

محاولات تخريبية لواشنطن مقابل مبادرة إيران المنطقية بفيينا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

آرمان ملي ..

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها، تهاوي معادلة الحظر والتهديد،..تزداد مؤشرات واحتمالات توصل مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي بفيينا الى نتائج ايجابية , ولكن فشل هذه المفاوضات ما زال مطروحا في نفس الوقت.

لقد ثبت أنه كلما بدأت مرحلة جديدة من المفاوضات بين إيران والقوى الدولية تعالت أصوات تهديد أمريكية وأوروبية وصهيونية، والواقع هو ان مفاوضات فيينا تجري في ظل اجواء تهديد مزدوج تلوح تارة بفرض المزيد من الحظر على بلادنا وتارة بورقة شن حرب.

وبالطبع هذه الاجواء لا تؤثر على موقف ايران المبدئي الحازم في المفاوضات لكنها تزيد من شكوك بلادنا بمصداقية ونوايا امريكا والغرب الامر الذي سيضعف الثقة بجدوى المفاوضات وحتى باي اتفاق قد يتم التوصل اليه.

ان ايران تجاوزت تاثيرات الحظر كما انها قادرة على مواجهة اية تهديدات برد استراتيجي شامل , وآن اوان وضع القوى الغربية لورقة التهديد والوعيد جانبا وتفادي الانزلاق في فخ الكيان الصهيوني .

ايران ..

في الشان الاوكراني كتبت صحيفة ايران في افتتاحيتها، تساؤلات عن طبيعة التوتر بين روسيا وأوكرانيا،.. هناك حشود عسكرية واجواء تصعيد على جانبي الحدود الروسية الاوكرانية وسط اتهامات غربية لروسيا بمحاولة اجتياح اوكرانيا ونفي موسكو للاتهام.

وللوهلة الاولى قد يبدو ان روسيا تستعد لاجتياح اوكرانيا حقا ولكن لدى روسيا هواجس كبيرة من إقتراب حلف الناتو من أراضيها ومحاولاته ضم أوكرانيا لعضويته.

ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الحشود الروسية اجراء احترازي وخطوة ردع مقابل الناتو . الى جانب ذلك قد يكون لروسيا هدف ثاني من وراء حشد قواتها على حدود اوكرانيا , هدف ردع كييف عن شن حرب ثانية على سكان الاغلبية من اصول روسية باقليم دونباس شرق اوكرانيا. ولكن قد لا يعني كل ذلك بان الامور لن تسير باتجاه اندلاع حرب بالضرورة بين روسيا واوكراني اذ يكفي اي خطا في الحسابات بتفجير الاوضاع ومن المستبعد جدا ان تدخل امريكا او الناتوللميدان عندها .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها، خلف ستائر تهديدات تل أبيب الأخيرة لإيران، وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس اجرى مباحثات مع نظيره الامريكي بواشنطن حول سبل التصدي لايران في حالة فشل مفاوضات فيينا , وهناك كلام عن قرب اجراء تدريبات امريكية صهيونية حول كيفية توجيه ضربات للمنشآت النووية الايرانية .

إن قعقعة السلاح الأمريكية الصهيونية هذه هي حرب نفسية أكثر مما تكون واقعية حقا حرب نفسية فاشلة تستهدف اضعاف موقف بلادنا في مفاوضات فيينا. نقول فاشلة لان بلادنا لن تتراجع عن مواقفها المبدئية ابدا.

ونقول انها مجرد حرب نفسية لان الكيان الصهيوني لا يجرؤ بمفرده على دخول حرب مع ايران فهو يعرف ان بلادنا سترد بشكل يحول الكيان الى جحيم حقيقي, كما ان احتمال خوض امريكا لحرب ضد بلادنا الى جانب هذا الكيان امر مستبعد في ظل الانكفاء الامريكي ومواجهة امريكا لتحديات هائلة من قبل الصين بشأن تايوان ومن قبل روسيا في اوكرانيا , ومع كل ذلك تاخذ بلادنا هذه التهديدات على محمل الجد وهي تعرف كيف ستردع اية محاولة عدوانية حمقاء وكيف سترد عليها .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر في مقالها، ماذا وراء إهتمام ماكرون بالجزائر،.. زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان للجزائر جاءت في ظل تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية تصريحات فجة للرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون انكر فيها وجود شعب باسم الشعب الجزائري , تصريحات فجرت ردود فعل رسمية وشعبية حادة في الجزائر ..

وفي ظل هذه الاجواء وتبادل الانتقادات ..تعكس زيارة الوزير لودريان للجزائر رغبة باريس في تهدئة الأجواء وإعادة جسور العلاقات لحالتها العادية بين البلدين ان فرنسا تدرك جيدا بأن اية قطيعة مع الجزائر ستكون ضربة جديدة للاقتصاد الفرنسي المهزوز لصالح الصين وروسيا ولقوى اوروبية مختلفة , كما ان ماكرون الذي لم يعتذر بعد عن جرائم الاحتلال الفرنسي للجزائر يدرك بأن فقدان الجزائر سيكلف مصالح فرنسا باهضا في شمال افريقيا برمته كما سيجعله يفقد اصوات الجالية الجزائرية الكبرى بفرنسا في الانتخاباات الرئاسية .

عصر ايرانيان..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، الدبلوماسية خيار أمريكا للتهرب من المواجهة العسكرية، كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. مشكلة مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي تكمن في افتقار امريكا للحد الادنى من حسن النوايا اللازم للتوصل لاتفاق بشان احياء هذا الاتفاق ..

إن المفاوضات من وجهة نظر أمريكا هي خيار لتحقيق أهداف باتت عاجزة عن تحقيقها بحرب تكلفها ثمنا باهضا ان امريكا تحاول عبر المفاوضات تحقيق اهداف باتت ترى بأن تحقيقها عسكريا غير مضمون ابدا ومغامرة خطيرة وباهضة الثمن .

وهذا يعني عدم وجود اية نوايا طيبة من الاساس ولا اعتقاد بارتكابها خطئا فادحا بخروجها من الاتفاق النووي ولا بضرورة استخدام الدبلوماسية للتوصل لاتفاق يضمن مصالح الجميع بل كل ما تريده هو استخدام الدبلوماسية المرفقة باجواء ضغوط وتهديدات كورقة لتحقيق اهداف لايمكنها تحقيقها بالحرب .

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها، إلى أين ستتجه ألمانيا الجديدة ؟،..خرجت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل من الحياة السياسية بعد ستة عشر عاما من انتهجها لساسات معتدلة داخليا ودوليا وحل اولاف شولتز محلها وسط تساؤلات واسعة حول سياسات المانيا المستقبلية

إن التساؤلات ترتبط بالدرجة الأولى بموقف برلين بشأن الهجرة كما ترتبط بعلاقاتها مع روسيا وأمريكا والإتحاد الأوروبي.

والواقع هم انه من المستبعد ان تحدث تغييرات جذرية في سياسة المانيا شولتز على صعيد الهجرة والمهاجرين وربما ستكون هناك بعض القيود او اعادة تنظيم في الاجراءات, وعلىى صعيى السياسة الخارجية عكست تصرحات شولتز الحازمة بشأن اوكرانيا نوع من التشدد مقابل روسيا ولكن من السابق لاوانه البت في هذا الموضوع نظرا لحاجة المانيا للغاز الروسي, وبشأن الاتحاد الاوروبي قد تبدي المانيا اهتماما اكبر مع ظهور تيارات يمينية متطرفة بفرنسا ضد هذا الاتحاد.