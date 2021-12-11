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قائد الحرس الثوري: نطور قدراتنا يوميا بصورة هادفة وذكية تماما

قائد الحرس الثوري: نطور قدراتنا يوميا بصورة هادفة وذكية تماما
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي بان قوات الحرس الثوري تطور قدراتها يوميا وفق منطق استراتيجي وبصورة هادفة وذكية تماما.

العالم - ايران

يتبع...

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