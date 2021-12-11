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حماس تكشف حقيقة وتفاصيل انفجار مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان

حماس تكشف حقيقة وتفاصيل انفجار مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم السبت بيانا توضيحيًا حول الحادث الذي حصل في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان .

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي: “بعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومَن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبيّن لنا أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصّصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة، ونشكر الله تعالى على حفظه ورحمته ولطفه".

وأضافت الحركة “إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ نعبِّر عن ألمنا لهذا الحادث، نحيِّي حالة الوعي والمسؤولية التي أظهرها المجتمع الفلسطيني في لبنان بتضامنه وتلاحمه".

وتابعت “تحيي حركة حماس كذلك صمود وشهامة أهلنا في مخيم البرج الشمالي، وتكبر فيهم حسّ المسؤولية، وحسن التصرّف في التعامل مع الحدث، هذا المخيم الصامد الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي، ومتمسّك بحق العودة إلى فلسطين.

واستنكرت الحركة حملة التضليل الإعلامي، ونشر الأخبار الكاذبة التي رافقت الحدث.

وأكدت أن ما جرى نشره من أخبار عن أسباب الحادث، ومقتل عشرات القتلى، ما هو إلا أخبار مفبركة لا أساس لها من الصحة.

كما أكدت أنه لا صلة للحركة بأي بيان صدر عن الحادث.

ومخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين أُسّس عام 1955 بالقرب من مدينة صور جنوبي لبنان.

يذكر أن هناك نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في 12 مخيما منتشرة في مختلف أنحاء لبنان.

وأفادت المصادر "عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 بحالات إختناق جراء إستنشاق الدخان، إضافةً إلى جرح عنصرين من رجال الأطفاء في الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية".

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