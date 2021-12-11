رقابة صنعاء تمحو 'اسرائيل' من الخارطة

العالم- اليمن

وتضمنت المنتجات المتلفة كمية من الكرات من الحجم الصغير على شكل الكرة الارضية فيها خريطة العالم مدون عليها “إسرائيل” والعديد من الأحذية النسائية مدون فيها الماركة وبلد المنشأ باللغة العبرية.

وخلال عملية الإتلاف، بحضور ممثلي جهاز الأمن والمخابرات وهيئة المواصفات والمقاييس، أشار مدير عام مكتب جمارك ورقابة صنعاء خالد علي أحمد السروري إلى أن الكمية المتلفة تم ضبطها منتصف شهر أكتوبر الماضي في مركز عفار برداع كانت قادمة من ميناء الحاويات بعدن.

ولفت السروري إلى أن إتلاف هذه الكمية يعد من الإجراءات البديهية التي تتطابق مع مجتمعنا وقيمنا وديننا.

ونوه بأن "إسرائيل" مهما حاولت مغالطة العالم في تسمية نفسها كدولة ضمن خارطة العالم فهي محاولات مفضوحة ومكشوفة، مؤكدا أن "إسرائيل" كيان غاصب ومحتل للأراضي الفلسطينية بتواطئي أمريكي.

وأشاد مدير عام مكتب جمارك ورقابة صنعاء بالجهود التي تبذل من قبل رجال الجمارك ويقظتهم في ضبط مثل هذه الأصناف ومنع تداولها.