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وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الهندية إلى أفغانستان

وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الهندية إلى أفغانستان
السبت ١١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية الهندية إلى أفغانستان، اليوم السبت، حسبما أوردت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

العالم - أفغانستان

ونقلت القناة عن مسؤولين في الحكومة الأفغانية المنبثقة عن حركة "طالبان" ، قولهم إن نحو طنين من المساعدات الهندية وصلت إلى كابل على متن طائرة تابعة لشركة Kam Air الأفغانية للطيران. وذكر المسؤولون أن الحديث يدور عن أول دفعة من المساعدات الهندية التي تم نقلها جوا إلى أفغانستان منذ سقوط حكومتها السابقة.

من جانبها نقلت وكالة "خامه برس" الإخبارية الأفغانية عن السفير الأفغاني لدى الهند، فريد ماموندزاي، قوله إن نيودلهي أرسلت إلى بلاده مساعدات طبية "ستفيد عددا كبيرا من العائلات الأفغانية في هذا الوقت العصيب".

وأشار إلى أن الشحنة تحتوي على 1,6 طن من الأدوية المنقذة للحياة، مضيفا: "كل الأطفال بحاجة إلى القليل من المساعدة، وقليل من الأمل، وإلى شخص يؤمن بهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البنك الدولي أن المساهمين في "صندوق إعادة إعمار أفغانستان" قرروا يوم الجمعة تحويل 280 مليون دولار كمساعدات في مجالات التغذية والصحة لأفغانستان.

وقال البنك الدولي في بيان إن "هذا القرار هو الخطوة الأولى لإعادة تخصيص الأموال في صندوق إعادة إعمار أفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني في هذا الوقت الحرج".

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