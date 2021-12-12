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3 مرشحين للرئاسة الليبية يصدرون بيانا بشأن حل الأزمة في البلاد

3 مرشحين للرئاسة الليبية يصدرون بيانا بشأن حل الأزمة في البلاد
الأحد ١٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر بيان صادر عن ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا أن الوصول إلى إجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني "هو الحل الوحيد الشامل للأزمة الليبية.

العالم - ليبيا

وهذا الحل يضمن وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بليبيا والليبيين"، ودعوا إلى ضرورة "إيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية".

ويأتي البيان الصادر عن وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، وعضو المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، ورجل الأعمال، محمد عبداللطيف المنتصر، في أعقاب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم أمس، تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الانتهاء من بعض الإجراءات القضائية والقانونية.

ورأى المرشحون الثلاثة أن ما أعلنته المفوضية يؤكد "ضرورة تكثيف كل الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليبيا ويضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ 24 كانون أول/ديسمبر الجاري"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وحث البيان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتنسيق فيما بينها للنظر فيما جاء في بيان المفوضية لإنجاح مسار العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية في منافسة "نزيهة وشفافة ومتكافئة الفرص بعيدة عن الإقصاء والمغالبة".

وبدأت مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في 25 تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وانتهت في السابع من كانون أول/ديسمبر الجاري.

وقالت المفوضية في بيان، إنها "ستحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه"، وشددت على أن دورها "لا يقتصر على تنفيذ القانون فقط؛ بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه".

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