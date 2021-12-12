قائد الثورة: السيدة زينب (س) جسدت عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ

العالم - ايران

واستقبل قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم الأحد جمعا من الممرضات وأهالي شهداء الصحة بمناسبة ولادة السيدة زينب الكبرى عليها السلام ويوم الممرض، حيث قال في هذا اللقاء: لقد استطاعت السيدة زينب الكبرى عليها السلام أن تُظهر للتاريخ وللعالم كله القدرة الروحية والفكرية العظيمة للمرأة کما تمکنت ان تظهر أن المرأة يمكن أن تكون بحرا هائلا من الصبر وقمة عالية من الحكمة والدرایة.

وأضاف: إن الممرضين والممرضات هم الذین یساعدون الإنسان الذي يحتاج إلى المساعدة في كل شيء ، کتوفیر الماء والطعام والنوم المريح والدواء لتخفيف الآلام واصفا ایاهم ملائكة الرحمة للمريض.

واعتبر مساعدة المحتاجين، بما في ذلك مساعدة المرضى، بأنها ذات قيمة عالية في جميع الثقافات.

وأشاد قائد الثورة بصبر السیدة زينب (عليها السلام) في مواجهة المصائب واعتبر الصبر على استشهاد أحبائها والصمود امام الأعداء الذين تجرأوا على إهانتها ، وتحمل المسؤولية الثقيلة في إدارة عشرات النساء والأطفال الذين فقدوا أحباءهم ، من مظاهر العظمة الروحية لسیدة زینب ( س) .

وفي شرح القوة الفكرية لتلك السيدة العظيمة، اشار إلى سلوكها الحكيم وادلاء تصریحاته المدهشة تجاه حكام مستبدین کابن زياد ويزيد .

وقال سماحته ان الدول المتغطرسة سعيدة بمعاناة الشعب الإيراني مضيفاأن هذه تجلت في أحداث كمساعدة صدام على القصف الكيمياوي لسكان المدن الإيرانية الحدودية ، وفرض العقوبات علی الشعب الايراني و الحيلولة دون توفير الأدوية للمرضى الإيرانيين.



ودعا قائد الثورة الفنانين نقل الصورة الحقيقية لتضحيات كوادر التمريض في البلاد إلى الناس قائلا: ثمّة نقص في السرد الفني حول رواية الصعوبات التي يواجهها الممرضون".

و اعتبر قائد الثورة التوكل على الله تعالى والعمل والجهد في ظل الاعتماد علی العون الهي الحل الأمثل في للحیاة.

وأعرب عن أمله في أن يكون مستقبل الشعب الإيراني أفضل مما هو عليه اليوم وأن يجعل الله الشعب منتصرا في جميع المجالات في مواجهته الأعداء.