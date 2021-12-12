عباس يقدم مقترحات جديدة حول مفاوضات 'فورية' مع الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وأضاف المصدر، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، نشرتها اليوم الأحد، أن “الرئيس عباس سيطرح ذلك على وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، الذي يلتقيه الأسبوع المقبل في رام الله، من بين قضايا أخرى مهمة ستشملها المباحثات”.

وتابع بالقول :”سيقول الرئيس لجانتس إن إجراءات بناء الثقة ودعم السلطة ليست بديلاً بأي حال من الأحوال عن مفاوضات سياسية، وإنه سيضطر فعلاً إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تنخرط الحكومة الإسرائيلية في مثل هذه المفاوضات”.

وأكد المصدر الفلسطيني أن عباس “سيبلغ جانتس بأن خطته التي أطلقها في خطابه في الأمم المتحدة ستكون موضع تنفيذ إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية على اتباع مسار بعيد عن مفاوضات سياسية، لأنه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، ولا مبرر لبقاء السلطة بهذه الطريقة”.

وكان عباس قد أطلق مبادرة، في أيلول/سبتمبر الماضي، في خطابه في الأمم المتحدة، وقال إنه "يعطي كيان الاحتلال سنة واحدة للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود 1967، أو أنه سيتخذ إجراءات"، بحسب تعبيره.

هذا وترفض فصائل المقاومة التفاوض مع الاحتلال على مبدأ "حل الدولتين" وتؤكد حقها في المقاومة حتى تحرير آخر شبر من الاراضي الفلسطينية من رجس الاحتلال وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.