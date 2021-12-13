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خروقات بحرية للاحتلال الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة في جنوب لبنان

خروقات بحرية للاحتلال الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة في جنوب لبنان
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

خرق زورق حربي للعدو الصهيوني المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

العالم-لبنان

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني اليوم الاثنين بيانين حول الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي تضمنا الآتي: بتاريخ 12 / 12 / 2021 الساعة 8.25، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متر ولمدة ثلاث دقائق.
و بتاريخ 11 / 12 / 2021 اعتبارا من الساعة 16.19 ولغاية الساعة 20.28، تم تسجيل ثلاثة خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 425 مترا، وأقدم بعض العناصر على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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