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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحيي انطلاقتها الـ54

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذكرى انطلاقتها الـ54 بعاليات مختلفة مجددة البيعة مع أمين عامها احمد سعدات الذي يقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

بمسيرة وصفت بالأكثر حشدا على مدار السنوات الماضية أحيت الجبهة الشعبية انطلاقتها الرابعة والخمسين حيث انطلقت الجماهير من ساحة السرايا الى مقر الصليب الأحمر بغزة في دلالة على تجديد البيعة مع أمينها العام احمد سعادات المعتقل في سجون الاحتلال منذ ١٥ عاما.

كافة فصائل المقاومة الفلسطينية شاركت الجبهة الشعبية في انطلاقتها التي سبقها تصريحات للناطق باسم ذراعها العسكري اكد فيه ان تشكيل غرفة العمليات المشتركة للمقاومة هو أول خطوة على طريق تجهيز جيش فلسطين للتحرير.

القدس والأسرى وسلاح المقاومة ثوابت أكدت عليها الجبهة الشعبية في انطلاقتها والتنازل عنها هو اضغاث أحلام يعيشها الاحتلال ومن خلفه.

التفاصيل في التقرير المرفق...

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