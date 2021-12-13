الإتحاد الأوروبي يعلق على التوتر بين روسيا وأوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

وقال جوزيب بوريل منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "سنرسل إشارة واضحة مفادها أن أي عدوان على أوكرانيا سيكون له تكلفة باهظة على روسيا . لن نأخذ أي قرارات اليوم بشأن العقوبات ، ونحن ندرس مع الولايات المتحدة وبريطانيا الازمة الحالية."

وضمن حشد المواقف الاوروبية ضد موسكو ،طلب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي من المستشار الألماني أولاف شولتس عدم افتتاح خط أنابيب نورد ستريم اثنين الروسي لنقل الغاز الذي يعد موضع خلاف بين ألمانيا وبولندا..مورافيسكي كرر حجج بلاده حول خطر ما أسماه الابتزاز الروسي في وجه أوكرانيا، وزعزعة الاستقرار عند الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

بالمقابل حذر نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف من حدوث مواجهة جراء الافتقار لضمانات أمنية من الولايات المتحدة والناتو بعدم التمدد شرقا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طالب بضمانات أمنية ملزمة بعدم توسع الحلف شرقا أو عدم نشر أسلحته بالقرب من روسيا. في المقابل أكدت واشنطن أنه ليس من حق أي دولة الاعتراض على مساعي أوكرانيا للانضمام الى حلف الشمال الاطلسي .

وعلى وقع تلك المواقف السياسية تبدو الجبهة شرق اوكرانيا تحبس انفاسها في خضم التصعيد الحالي ..واتهمت أوكرانيا روسيا بإغلاق نحو سبعين بالمئة من حوض بحر آزوف أمام سفنها، ونفت ما قالت إنها أنباء روسية مضللة عن اقتراب سفينة عسكرية أوكرانية من ممر كيرتش الجمعة الماضي.من جانبها، ذكرت البحرية الأوكرانية أنها تستعد لصد أي هجوم روسي وذلك من خلال تدريبات عسكرية مكثفة، حسب قولها.في المقابل، اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الدول الغربية بما سمته عسكرة أوكرانيا ومدها بالأسلحة والمقاتلين