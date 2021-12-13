المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل البت في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات

العالم - خاص بالعالم

من تأجيل إلى تأجيل ، تمضي السلطات القضائية العراقية في ملف المصادقة على نتائج الانتخابات ، فبعدما ارجأت المحكمة الاتحادية البت في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات مسبقا ، عادت واجلتها مرة اخرى ،هي الثانية في غضون شهر واحد ، الكتل المعترضة ارفدت الدلائل القديمة حول وجود عمليات تلاعب وتزوير باخرى جديدة:

خياران حددتها الكتل المعترضة على الانتخابات والتي قدمت الطعون بالنتائج وتأمل ان يذهب اليها القضاء فاما اعادة العد والفرز اليدوي الشامل ، او عد القانون الذي اجريت على ضوءه النتائج باطلا وتعديله بما يتيح آلية جديدة في احتساب الاصوات:

وتؤشر المعطيات الحالية في ظل تأجيل البت بالطعون وما ينطوي عليه من ارجاء المصادقة على نتائج الانتخابات تأخرا في عملية تشكيل البرلمان المقبل وكذلك تعطل تسمية رئيس الحكومة الجديدة التي ستكون خلفا لحكومة تصريف الاعمال الحالية .

حتى مع عدم المصادقة على نتائج الانتخابات شرعت الكتل السياسية بتسريع الخطى من اجل المباحثات والدخول في تحالفات سياسية ما يؤشر قناعة لدى الطيف السياسي العراقي بان لا تغييرات كبيرة ستطرأ بعد اصدار الاحكام القضائية.