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المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل البت في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات

الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أجلت المحكمُة الاتحادية في العراق للمرةِ الثانيةِ خلالَ شهرٍ واحد البتَّ في الطعونِ التي قدمتها القوى المعترضةُ على نتائجِ العمليةِ الانتخابية التي جرت في تشرين الماضي. وإلى ذلك أكدت القوى المعترضةُ على تقديمِ أدلةٍ جديدة تثبت وجودَ حالاتِ تلاعبٍ وتزييف رافقت عمليتي الاقتراعِ وإعلانِ النتائج.

العالم - خاص بالعالم

من تأجيل إلى تأجيل ، تمضي السلطات القضائية العراقية في ملف المصادقة على نتائج الانتخابات ، فبعدما ارجأت المحكمة الاتحادية البت في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات مسبقا ، عادت واجلتها مرة اخرى ،هي الثانية في غضون شهر واحد ، الكتل المعترضة ارفدت الدلائل القديمة حول وجود عمليات تلاعب وتزوير باخرى جديدة:

خياران حددتها الكتل المعترضة على الانتخابات والتي قدمت الطعون بالنتائج وتأمل ان يذهب اليها القضاء فاما اعادة العد والفرز اليدوي الشامل ، او عد القانون الذي اجريت على ضوءه النتائج باطلا وتعديله بما يتيح آلية جديدة في احتساب الاصوات:

وتؤشر المعطيات الحالية في ظل تأجيل البت بالطعون وما ينطوي عليه من ارجاء المصادقة على نتائج الانتخابات تأخرا في عملية تشكيل البرلمان المقبل وكذلك تعطل تسمية رئيس الحكومة الجديدة التي ستكون خلفا لحكومة تصريف الاعمال الحالية .

حتى مع عدم المصادقة على نتائج الانتخابات شرعت الكتل السياسية بتسريع الخطى من اجل المباحثات والدخول في تحالفات سياسية ما يؤشر قناعة لدى الطيف السياسي العراقي بان لا تغييرات كبيرة ستطرأ بعد اصدار الاحكام القضائية.

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