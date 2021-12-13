الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني...

امير عبداللهيان: ايران مستعدة للوصول الى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا

امير عبداللهيان: ايران مستعدة للوصول الى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا
الإثنين ١٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للوصول الى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا للاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي وتبديد هواجس الطرف الاخر.

العالم - ايران

واشار امير عبداللهيان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي الى العلاقات الايجابية بين البلدين وارادتهما في استمرار وتطوير وترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي، ونقل تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لسلطان عمان.

ونوه وزير الخارجية الايراني الى المفاوضات الجارية في فيينا وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للوصول الى اتفاق جيد للاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق العام 2015 (الاتفاق النووي) وتبديد هواجس الطرف الاخر وان البرنامج النووي الايراني ستتم تابعته بما يتناسب مع الاتفاق النووي ازاء الغاء الحظر.

*دعم عمان للاتفاق النووي

من جانبه اشار وزير الخارجية العماني خلال الاتصال الهاتفي الى دعم مسقط للمفاوضات النووية، واعتبر تاكيد ايران على الجدية والاهتمام بالوصول الى نتيجة من المفاوضات بانه امر يبعث على التفاؤل، معلنا بان بلاده تجري مشاورات في هذا المجال دوما.

روابط ذات صلة

باقري كني: حققنا تقدّماً جيداً في فيينا يمكنه أن يهيّئ لمفاوضات جدّية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبد اللهيان يامل بأن يقوم رئيس تركمانستان بزيارة إلى إيران العام المقبل

خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني... امير عبداللهيان: ايران مستعدة للوصول الى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا

مسؤول إماراتي: نريد تجنب صراع كبير في المنطقة بأي ثمن

ميليشيا الانتقالي يقمع في عدن احتفالات بفوز منتخب اليمن ببطولة غرب آسيا

مصر تعلن إطلاق "المرحلة الثانية" من إعادة إعمار قطاع غزة

أوغلو: تركيا وأرمينيا ستعينان مبعوثين للعمل على تطبيع العلاقات