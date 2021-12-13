امير عبداللهيان: ايران مستعدة للوصول الى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا

العالم - ايران

واشار امير عبداللهيان في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي الى العلاقات الايجابية بين البلدين وارادتهما في استمرار وتطوير وترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والدولي، ونقل تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لسلطان عمان.

ونوه وزير الخارجية الايراني الى المفاوضات الجارية في فيينا وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للوصول الى اتفاق جيد للاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق العام 2015 (الاتفاق النووي) وتبديد هواجس الطرف الاخر وان البرنامج النووي الايراني ستتم تابعته بما يتناسب مع الاتفاق النووي ازاء الغاء الحظر.

*دعم عمان للاتفاق النووي

من جانبه اشار وزير الخارجية العماني خلال الاتصال الهاتفي الى دعم مسقط للمفاوضات النووية، واعتبر تاكيد ايران على الجدية والاهتمام بالوصول الى نتيجة من المفاوضات بانه امر يبعث على التفاؤل، معلنا بان بلاده تجري مشاورات في هذا المجال دوما.