لبنان.. ارتفاع بأسعار المحروقات تزامنا مع تراجع الليرة

العالم-لبنان

وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 11200 ليرة لبنانية، أما المازوت فقد ارتفع 17800 ليرة لبنانية والغاز 13700 ليرة لبنانية.

وباتت الأسعار على الشكل التالي:

-البنزين 95 اوكتان: 318800 ل.ل.

-البنزين 98 اوكتان: 329800 ل.ل.

-المازوت: 338900 ل.ل.

-الغاز: 293500 ل.ل.

البراكس: مصرف لبنان رفع سعر الدولار المؤمَّن من قبله لاستيراد 85 في المئة من البنزين

وفي هذا الإطار، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ "ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس 27 ألف ليرة هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المحروقات اليوم"، موضحا أنّه "على الرغم من أن أسعار النفط المستورد تراجعت في الجدول، وسجلت 11,4 دولاراً للبنزين و17 دولاراً للمازوت لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 10800 ليرة لأنّ مصرف لبنان رفع سعر الدولار المؤمَّن من قبله لاستيراد 85 في المئة من البنزين من 20 ألفاً و400 ليرة لبنانية إلى 21 ألفاً و300 ليرة، وسعر صرف الدولار المعتمد في احتساب 15 في المئة وفقاً للسوق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه ارتفع من 24 ألفاً و900 ليرة الى 26 ألفاً و750 ليرة".

وأضاف البراكس في حديث صحافي أنّ "السعر الأخير للدولار يطبَّق على 100 % من أسعار المازوت والغاز المستورد، فأدّى ذلك إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت 17 ألفًا و800 ليرة لبنانية وقارورة الغاز 13 ألفاً و700 ليرة".

أبو شقرا: سبب ارتفاع أسعار الوقود هو صعود "الدولار السياسي"

بدوره، اعتبر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث صحافي أنّ سبب ارتفاع أسعار الوقود اليوم هو صعود ما وصفه بـ"الدولار السياسي"، لافتًا الى أنّ "المواطنين لا يمكنهم تحمّل هذه المستويات المرتفعة من الأسعار.