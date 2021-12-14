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السيد السيستاني يستقبل عدداً من الاطفال المصابين بالسرطان (صور)

السيد السيستاني يستقبل عدداً من الاطفال المصابين بالسرطان (صور)
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

استقبل المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني قبل ظهر اليوم عدداً من الكادر الطبي والاداري في (مؤسسة الوارث الدولية لعلاج الاورام) التابعة للعتبة الحسينية المطهرة في كربلاء المقدسة، مع عدد من المرضى الذين يتعالجون فيها وكان بينهم بعض الأطفال مع ذويهم.

العالم-العراق

واستمع السيد السيستاني الى شرح موجز عن عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها لمرضى السرطان من مديرها العام الدكتور حيدر حمزة العابدي.

وعبّر سماحته عن اشادته البالغة بهذه المؤسسة الطبية الرائدة وجهود الشيخ عبد المهدي الكربلائي في تقديم الرعاية الطبية الجيدة لجميع العراقيين على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم. وشكر الكادر الطبي والتمريضي وجميع العاملين في المؤسسة المذكورة على مساعيهم وخدماتهم الانسانية الجليلة ودعا لهم بالخير والبركة ومزيد التوفيق، كما دعا للمرضى الحاضرين وسائر المرضى بالشفاء العاجل والصحة التامة.

وقد استمع المرجع الديني خلال اللقاء الى الطفلة (جنات عماد عبد الوهاب) المصابة بسرطان الدم التي عبّرت عن شكرها للمرجعية الدينية في رعايتها للمرضى، وامتنانها للمبادرة الطيبة التي قامت بها العتبة الحسينية المقدسة في توفير العلاج المجاني في مراكزها لجميع المراجعين لمدة عشرين يوما.

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