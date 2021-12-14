شاهد: رغم جرائم العدوان شعب اليمن يرفض رفع راية الاستسلام

العالم - اليمن

هكذا أصبحت ورشة المهندس يوسف السامعي بعد أن استهدفتها غارات العدوان السعودي خلال الأيام الماضية دمرتها بشكل كلي وتسببت بخسائر مادية كبيرة واضرارا واسعة بعد أن كانت مصدر رزقه الوحيد . ويستنكر يوسف استهداف محل عمله وهو مواطن بسيط ويتسائل مالذي كسبه العدوان السعودي وتحالفه بعد ضرب الورشة وماالذي حققه بتدميرها دون مبرر.

وعلى أطلال الاجهزة والمعدات التي كان يعمل بها يرصد يوسف الخسائر والاضرار التي لحقت بورشته والتي بلغت ثمانية مليون ريال يمني فيما بلغ إجمالي خسائر سيارات عملائه نحو خمسة عشر مليون .. أرقام بعثرت أحلام عاملين بسطاء لايملكون من سبيل غير هذه الحرفة .

وبرغم ما حل من كارثة هنا إلا أن يوسف والعاملون لديه عزموا على ترميم وإعادة تأهيل الورشة دون تأخير بالامكانيات المتاحة مؤكدين ان العدوان لم ولن ينال مبتغاه بتركيع الشعب او اخافته .

وكغيرها من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين فقد تركت هذه الغارة آثاراً طالت المباني المجاورة وتضرر الحي بالكامل . وتسببت بقطع مصدر رزق العاملين بالورشة والتي كانت مأواهم ومصدر رزق أسرهم حيث كانوا ينامون فيها ويرسلون مايجنونه منها لإعالة أسرهم في الريف .