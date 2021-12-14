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الرئيس اللبناني يعلق على استجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا

الرئيس اللبناني يعلق على استجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا
الثلاثاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان وسوريا منوها بوقوف سوريا إلى جانب لبنان.

العالم - لبنان

وأشار عون خلال لقائه اليوم وفد القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين القطري علي حجازي إلى “العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان وسوريا التي ترجمت دائما في وقوف القيادة والشعب في سوريا إلى جانب لبنان”.

ونوه الرئيس عون بالتجاوب الذي أبدته سوريا في تسهيل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر أراضيها من الأردن ومصر معربا عن أمله بعودة الاستقرار إلى كامل ربوع الأراضي السورية.

من جهته أشار حجازي إلى ضرورة تعزيز العلاقات اللبنانية السورية مشددا على أن ذلك يصب بمصلحة لبنان ولافتا إلى مبادرات سوريا الإيجابية تجاه لبنان في جميع المجالات.

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