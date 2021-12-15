الصحة العالمية: أوميكرون شوهد في 77 دولة وربما في أنحاء العالم +فيديو

العالم - كورونا في العالم

الانتشار السريع للمتحور أوميكرون يثير المخاوف عالميا، فقد قال أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة أوميكرون رصدت في 77 دولة حتى الآن، ورجحت أن تكون موجودة في معظم أنحاء العالم، ويجب ألا ينظر إليها باعتبارها "معتدلة".

وشددت المنظمة أن لقاحات كوفيد 19 صارت أقل فعالية بدرجة طفيفة في منع الإصابات الحادة والوفاة، لكنها توفر حماية كبيرة من الإصابات الحادة والوفاة.

لكن المنظمة عبرت عن قلقها من طرح دول لبرامج جرعات تنشيطية لسكانها البالغين على الرغم من أن الباحثين لم يتوصلوا إلى أدلة على فعالية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة.

وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "حتى إن كان أوميكرون يسبب أعراضا مرضية أقل حدة فإن هذا العدد من الإصابات به يمكن أن يقوض مرة أخرى النظم الصحية غير الجاهزة."

وفي الولايات المتحدة التي تتصدر رسمياً قائمة الدول الأكثر تضرراً من كوفيد 19 تجاوز عدد الوفيات بالفايروس عتبة 800 ألف، وتسجل الولايات المتحدة حالياً ما معدله أكثر من ألف حالة وفاة يومياً.

وقد أظهر الرئيس جو بايدن تعاطفه بمناسبة أعياد الميلاد مع أهالي الأميركيين الذين فقدوا حياتهم بالجائحة، كما وقف قادة الكونغرس دقيقة صمت إحياءً لذكرى ضحايا الجائحة.

وفي بريطانيا تمكنت حكومة بوريس جونسون من تمرير تدابير كبح تفشي المتحور أوميكرون في البرلمان.

ويسعى جونسون لإحتواء هذا التسارع من خلال حملة مكثفة لإعطاء جرعات معززة من اللقاحات، بالاضافة لفرض وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، وفحوصات يومية للمخالطين، والعمل عن بعد وإلزامية الجواز الصحي لحضور المناسبات الكبرى.

وأعلنت شركة فايزر أنها قدمت طلباً للحصول على ترخيص لعقارها المضاد لمرض كوفيد من وكالة الأدوية الأميركية.

وأكدت فايزر أن حبوب "باكسلوفيد" المضادة للفيروس ثبتت فعاليتها ضد متحور أوميكرون، وفقاً لتجارب مخبرية، حيث خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين للخطر بنحو 90 في المئة عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

هذا وتقوم شركة "ميرك" للصناعات الدوائية أيضاً بتطوير حبة من هذا النوع، حصلت على ترخيص لاستخدامها في بريطانيا، ولكن ليس في الولايات المتحدة بعد.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..