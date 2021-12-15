العراق.. الموافقة على شمول الشلامجة ضمن المنافذ المعتمدة لـ الترانزيت

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة، أنه “بناء على ما تقدم به رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي خلال حضوره الاجتماع السابع للجنة المختصة بوضع دراسة تفصيلية عن آلية العمل بنظام الترانزيت برئاسة وزير النقل وبناء على الطلب المقدم من الجانب الإيراني على اعتماد منفذ الشلامجة من ضمن المنافذ الحدودية المشمولة بنظام الترانزيت، وتم عرض الموضوع خلال الاجتماع وحصلت الموافقة من قبل أعضاء اللجنة على الطلب المقدم”.

وأضاف أنه “استنادا لما تقدم أصبح العراق يمتلك سبعة منافذ حدودية مهمة تعمل بنظام الترانزيت وهي (سفوان، القائم، عرعر، طريبيل، المنذرية، زرباطية الشلامجة)”.

وتابع، “تأتي هذه الإجراءات من أجل تفعيل موقع العراق الجغرافي تجاريا والحصول على إيرادات مهمة تساهم في دعم الاقتصاد وتشجيع التجارة العابرة للحدود”.