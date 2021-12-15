الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. الموافقة على شمول الشلامجة ضمن المنافذ المعتمدة لـ الترانزيت

العراق.. الموافقة على شمول الشلامجة ضمن المنافذ المعتمدة لـ الترانزيت
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية،اليوم الأربعاء، شمول منفذ الشلامجة ضمن المنافذ المعتمدة لمرور البضائع العابرة للدول. 

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة، أنه “بناء على ما تقدم به رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي خلال حضوره الاجتماع السابع للجنة المختصة بوضع دراسة تفصيلية عن آلية العمل بنظام الترانزيت برئاسة وزير النقل وبناء على الطلب المقدم من الجانب الإيراني على اعتماد منفذ الشلامجة من ضمن المنافذ الحدودية المشمولة بنظام الترانزيت، وتم عرض الموضوع خلال الاجتماع وحصلت الموافقة من قبل أعضاء اللجنة على الطلب المقدم”.

وأضاف أنه “استنادا لما تقدم أصبح العراق يمتلك سبعة منافذ حدودية مهمة تعمل بنظام الترانزيت وهي (سفوان، القائم، عرعر، طريبيل، المنذرية، زرباطية الشلامجة)”.

وتابع، “تأتي هذه الإجراءات من أجل تفعيل موقع العراق الجغرافي تجاريا والحصول على إيرادات مهمة تساهم في دعم الاقتصاد وتشجيع التجارة العابرة للحدود”.

روابط ذات صلة

التيار الصدري وقيادات أمنية يناقشان أمن الحدود والمنافذ الحدودية

الاردن: المنافذ البرية مفتوحة امام الطلبة العراقيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفتح والمجلس الاعلى في العراق: نسعى لرؤية استراتيجية بمستوى طموح شعبنا

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينين: مصادقة الكنيست على ثلاثة قوانين ضد الأسرى ترتقي لجريمة حرب

مرهج: لن نقبل بترهيب بيروت وسيبقى الإعلام في لبنان منارة حرّية للعالم

علماء يكتشفون سر"أوميكرون".. يتكاثر 70 مرة أسرع من"دلتا"

ملايين المصريين يستفيدون من الحد الأدنى الجديد للأجور مطلع 2022

الحشد وعمليات البصرة يؤكدان مواصلة التنسيق في المحافظة