خطيب زاده: لن نسمح بالتدخل في برامجنا النووية والصاروخية والدفاعية

العالم - ايران

وأكد خطيب زاده، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء في الاشارة الى بيان مجلس تعاون بلدان الخليج الفارسي اليوم الاربعاء، إن الجزر الايرانية الثلاثة جزء لايتجزأ وتبقى تبعيتها أبدية الى أرض البلاد.

ورفض التهم المكررة والتي لااساس لها الواردة في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون، عادّا اصادر مثل هذه البيانات تدلل على استمرار النهج غير البناء وغير الصحيح لبعض البلدان الاعضاء في المجلس تجاه ايران.

ولفت الى ان تصورا كان يقوم على ان الخطوات والنشاطات الدبلوماسية الاخيرة بين ايران ومجلس التعاون سيؤدي الى نظرة جديدة من قبل المجلس تجاه التعاون الاقليمي.

ودعا خطيب زاده بعض البلدان الاعضاء في مجلس التعاون التي تتخذ مواقف غير بناءة عبر استخدام اسم المجلس الى مراجعة مواقفها تجاه الشؤون الاقليمية واستبدال الصاق التهم بنهج التعاون مع ايران.

وأعرب عن اسفه وقلقه حيال استمرار الحرب في اليمن وزيادة العسكرة الاجنبية ودخول الكيان الصهيوني الهدام لزعزعة استقرار المنطقة وتهديدها.