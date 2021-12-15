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بطارية هاتف تقاوم الصقيع.. تعمل في درجة 50 تحت الصفر

بطارية هاتف تقاوم الصقيع.. تعمل في درجة 50 تحت الصفر
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

في ابتكار يقاوم الصقيع اكتشف علماء روس طريقة لجعل بطاريات الليثيوم أيون التي تستخدم عادة في مختلف الأجهزة والسيارات الكهربائية تقاوم البرد القارس.

العالم- منوعات

إلى هذا تمكن علماء في معهد الكيمياء الفيزيائية والكيمياء الكهربائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع معهد موسكو للتكنولوجيا الإلكترونية وجامعة موسكو من ابتكار خلايا بطارية أساسها ألياف نانوية من عنصر الجرمانيوم وبفضل استخدام هذه الألياف تزداد سعة البطارية وتعمل بفعالية حتى في درجة حرارة ناقص خمسين درجة مئوية.

فيما تنتقل الشحنة الكهربائية التي بفضلها تنتج هذه البطاريات الطاقة بين لوحين (قطبين) اللذينِ يتكون أحدهما في بطاريات الليثيوم أيون من الغرافيت (الأنود) والثاني من مركبات الليثيوم والكوبالت أو الليثيوم والحديد (الإلكترود).

وتنخفض كفاءة أقطاب (الإلكترود) في الجو البارد وفق قوانين الفيزياء وقد توصل العلماء إلى استنتاج يفيد بأن استخدام الألياف النانوية للجرمانيوم في (الأنود) بدلا من الغرافيت يساعد على الاحتفاظ بمستوى الطاقة حتى في درجات الحرارة المنخفضة.

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