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أبل تكشف عن تحديث آيفون الجديد

أبل تكشف عن تحديث آيفون الجديد
الأربعاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

أطلقت شركة "أبل" نسخة جديدة من أنظمة “iOS” حيث حملت نسخة “iOS 15.2” معها تعديلات على آلية عمل المساعد الصوتي “سيري” ومتصفح سفاري لتسهيل البحث عبر الإنترنت كما تضمنت ميزات جديدة لحماية الأطفال من مشاهدة المحتوى غير المرغوب فيه عبر الإنترنت.

العالم -منوعات

وشملت أيضاً نسخة النظام الجديدة أيضا برنامج “Digital Legacy” الذي يسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه الوصول إلى بيانات iCloud الخاصة به.
كذلك جلبت هذه النسخة لمستخدمي الهواتف ميزة تساعد على عرض التطبيقات التي تصل إلى بيانات أجهزتهم وبيانات المايكروفونات والكاميرات فيها والتحكم بقدرة وصول هذه التطبيقات إلى البيانات.

أما الأبرز من كل ما سبق هو أن “iOS” الجديد سيساعد مستخدم الهاتف في معرفة فيما كانت إحدى مكونات هاتفه قد خضعت للاستبدال مثل الكاميرا أو البطارية أو الشاشة.

وفيما إذا استبدلت هذه الأجزاء بقطع غير أصلية، فمعها ستظهر هواتف “iPhone XR” وهواتف “iPhone XS و iPhone SE” فيما إذا كانت قد استبدلت البطارية.

أما هواتف “آيفون-11” والنسخ الأحدث منها فستظهر للمستخدم فيما إذا كانت قد استبدلت شاشة هاتفه، في حين ستظهر لهواتف “آيفون-13” لو استبدلت الكاميرا أيضاً.

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