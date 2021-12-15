مناورات "درع القدس" وهل تنوي روسيا غزو أوكرانيا؟

العالم - بانوراما

وقالت الكتائب ان المناورات تأتي ضمن سلسلة التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية، واكدت أن المقاومة ستبقى سيف القدس ودرعه حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تصاعد حدة التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا؛ مع استمرار تحشيد القوات والمناورات العسكرية؛ وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس؛ من أي انتهاك روسي للأراضي الأوكرانية؛ كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتشديد عقوباته ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها ضد أوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.