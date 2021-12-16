رئيسا تونس والجزائر يشهدان مراسم توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين

العالم - افريقيا

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم - التي تم توقيعها - شملت مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزي والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشئون الدينية والطاقة والتكوين المهني والصيد البحري والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة.

ومنح الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج نظيره الجزائري عبد المجيد تبون القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق.

وكان سعيد قد استقبل بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقوم بزيارة دولة إلى تونس تستغرق يومين.

وانطلقت مراسم الاستقبال بإطلاق المدفعية 21 طلقة حيا بعدها الرئيسان العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.