ارتفاع ضحايا انفجار صهريج البنزين في هايتي الى75 قتيلًا

العالم-الاميركيتان

وقال باتريك المونور، نائب حاكم مدينة كاب هايتيان، ثاني أكبر مدن هايتي، إن حصيلة القتلى بلغت حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء 75 شخصا ارتفاعًا من 60 حالة كانت الحصيلة السابقة.

وكان المونور قد قال بوقت سابق "وتضرر ايضا بفعل الانفجار والحرائق الناجمة عنه نحو 50 منزلا وسيتعين هدم معظمهم في أسرع وقت ممكن".

كما رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، كان قد أعلن، الثلاثاء، حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام في أعقاب الانفجار "تخليدا لذكرى ضحايا هذه المأساة التي أحزنت الشعب الهايتي بأسره".

وهز انفجار ضخم مدينة كاب هايتيان في وقت متأخر من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، حيث ألحق أضرارًا بالعديد من المباني في مكان الانفجار.

ويوم الثلاثاء اجتمع مئات السكان في المكان لمساعدة المصابين والبحث عن أقربائهم من بين المصابين والضحايا.