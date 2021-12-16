"الشاباك" يزعم اعتقال "متعاونَين" مع حماس في الداخل

العالم- الاحتلال



وقالت القناة 13 العبرية، إنه تم تقديم لائحة اتهام ضد المعتَقلين بتهمة "ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة"، أبرزها جمع معلومات عن بطاريات القبة الحديدية، وتصوير الجنود في المحطات المركزية.



وذكرت أن أحدهما هو حسين البياري (30 عامًا) يحمل هوية إسرائيلية، وتتواجد عائلته في قطاع غزة، والآخر محمود أحمد (33 عامًا) ودخل الكيان من غزة عبر تصريح تجاري، وجُنّدا من "وحدة زراعة الجواسيس داخل إسرائيل" التابعة لحركة حماس.



وزعمت أن البياري "متهم بتجنيد أشخاص لصالح البنية التحتية للتجسس، وجمع معلومات عن القواعد العسكرية وجنود الجيش وأنظمة القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل، وتحريض الجمهور العربي في الداخل، والحصول على وسائل قتالية، وتنفيذ العمليات".



وادّعت أن أحمد "تم تجنيده في البنية التحتية للتجسس منذ عام 2019، وجمع معلومات عن أنظمة القبة الحديدية والجنود في محطة عسقلان المركزية".



وادّعى الشاباك أن المعتقلَين اجتمعا مع مشغليهم من حماس خلال مكوثهم في غزة عام 2019؛ لتكليفهم بمهام استخبارية، ثم جرى بعدها التواصل معهما بطرق سرية.



وقالت إنه: "تم تقديم لائحة اتهام ضد البياري في محكمة اللد المركزية اليوم، ولائحة اتهام ضد أحمد في محكمة بئر السبع المركزية".