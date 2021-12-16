الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

"الشاباك" يزعم اعتقال "متعاونَين" مع حماس في الداخل

الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الأمن العام التابع للاحتلال الإسرائيلي (الشاباك)، صباح الخميس، عن اعتقال فلسطينيين اثنين، أحدهما من قطاع غزة، بزعم جمع معلومات "خطيرة" لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

العالم- الاحتلال

وقالت القناة 13 العبرية، إنه تم تقديم لائحة اتهام ضد المعتَقلين بتهمة "ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة"، أبرزها جمع معلومات عن بطاريات القبة الحديدية، وتصوير الجنود في المحطات المركزية.

وذكرت أن أحدهما هو حسين البياري (30 عامًا) يحمل هوية إسرائيلية، وتتواجد عائلته في قطاع غزة، والآخر محمود أحمد (33 عامًا) ودخل الكيان من غزة عبر تصريح تجاري، وجُنّدا من "وحدة زراعة الجواسيس داخل إسرائيل" التابعة لحركة حماس.

وزعمت أن البياري "متهم بتجنيد أشخاص لصالح البنية التحتية للتجسس، وجمع معلومات عن القواعد العسكرية وجنود الجيش وأنظمة القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل، وتحريض الجمهور العربي في الداخل، والحصول على وسائل قتالية، وتنفيذ العمليات".

وادّعت أن أحمد "تم تجنيده في البنية التحتية للتجسس منذ عام 2019، وجمع معلومات عن أنظمة القبة الحديدية والجنود في محطة عسقلان المركزية".

وادّعى الشاباك أن المعتقلَين اجتمعا مع مشغليهم من حماس خلال مكوثهم في غزة عام 2019؛ لتكليفهم بمهام استخبارية، ثم جرى بعدها التواصل معهما بطرق سرية.

وقالت إنه: "تم تقديم لائحة اتهام ضد البياري في محكمة اللد المركزية اليوم، ولائحة اتهام ضد أحمد في محكمة بئر السبع المركزية".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال ومخابراته: السلطة الفلسطينيّة تمُر بأزمة خانقة

رئيس الشاباك يدعو لدعم السلطة خشية انهيارها

شاهد كيف لعب الشاباك دوره بتصنيف بريطانيا لحماس منظمة إرهابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الشاباك" يزعم اعتقال "متعاونَين" مع حماس في الداخل

شاهد..ما يعوق اجراء الإنتخابات الليبية؟

الصحة العراقية تؤكد مجدداً: لم نسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون

أرمينيا وأذربيجان تؤكدان اتفاقا لبناء خط سكة حديد مشترك

هشام قاسم: حماس حققت تقدُّمًا ملحوظًا في مخاطبة الرأي العام الغربي

هل يصبح لبنان الدولة الأولى من دون انترنت في العالم؟