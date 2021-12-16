إثيوبيا تعتقل صحفيا في أسوشيتد برس بالعاصمة أديس أبابا

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وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، أن أديس أبابا احتجزت الصحفي "أمير أمان كيارو" بموجب حالة الطوارئ الجديدة المفروضة في البلاد في ظل الحرب.

وأضافت الشبكة أنه لم يتم توجيه أي اتهام للصحفي حتى الآن، مشيرة إلى أن المسئولين في هيئة الإعلام الإثيوبية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والمكاتب الحكومية الأخرى لم ترد على طلبات متكررة من وكالة أسوشيتد برس للحصول على معلومات عن الصحفي منذ اعتقاله.

ونقلت "ايه بي سي نيوز" عن وسائل إعلام رسمية إثيوبية قولها الأربعاء، نقلا عن الشرطة الفيدرالية، إن كيارو متهم بـ "خدمة أغراض" جماعة إرهابية من خلال إجراء مقابلات معها، موضحة أن صحفيين محليين آخرين هما "توماس إنجيدا" و"أديسو مولونه" اعتقلا أيضا.

وقال مفتش الشرطة الفيدرالية الإثيوبية "تسفاي أولاني" لوسائل الإعلام الحكومية إن الصحفيين انتهكوا قانون حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب في إثيوبيا وأن الانتهاكات قد تؤدي إلى السجن لمدة تتراوح بين 7 و 15 عاما.