الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين ايران وعمان

انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين ايران وعمان
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

 بدات، صباح اليوم الخميس، الدورة التاسعة للمناورات المشتركة بين القوة البحرية الايرانية ونظيرتها العمانية في المياه الاقليمية للجمهورية الاسلامية قبالة مضيق هرمز وبحر عمان. 

العالم - ايران

هذه المناورة البحرية، جاءت في اطار الاتفاق الحاصلة خلال اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية الايرانية العمانية، للقيام بنشاطات انقاذ واغاثة مشتركة في منطقة بحر عمان ومضيق هرمز.

وتشارك في هذه الدورة من المناورات، قطع تابعة لسلاح البحر الايراني وقوات خفر السواحل ومنظمة الموانئ والملاحية البحرية الى جانب مجموعة من القطع البحرية العمانية؛ وباسناد مروحي من قبل البلدين.

وجرت مراسم افتتاح مناورة الانقاذ والاغاثة البحرية التاسعة، بحضور الرئيسين الايراني والعماني للجنة الصداقة العسكرية المشتركة واعضائها؛ تعبيرا عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون البحري واجراء تدريبات مختلفة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى اداء الكوادر المنتسبة.

روابط ذات صلة

الوفد العسكري العماني يلتقي قائد القوة البحرية لحرس الثورة

قائدا القوتين البحريتين الايرانية والعمانية يؤكدان على التعاون الثنائي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إدراج فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي لليونسكو

الحوثي: مناورة السلاح الليزري الأميركي ستقضي على موازنة السعودية

5 أسباب تهدد أسواق الأسهم والعملات المشفرة عام 2022

برعاية مصطفى الكاظمي.. مجلس وزراء العراق يوقع 15 عقدا مع الصين لبناء ألف مدرسة

ممثل الجهاد الاسلامي في لبنان يلتقي المستشار السياسي في السفارة الإيرانية

الصحة الايرانية : توزيع ما يزيد عن 112 مليون جرعة من لقاح كورونا على صعيد البلاد