انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين ايران وعمان

العالم - ايران

هذه المناورة البحرية، جاءت في اطار الاتفاق الحاصلة خلال اجتماعات لجنة الصداقة العسكرية الايرانية العمانية، للقيام بنشاطات انقاذ واغاثة مشتركة في منطقة بحر عمان ومضيق هرمز.

وتشارك في هذه الدورة من المناورات، قطع تابعة لسلاح البحر الايراني وقوات خفر السواحل ومنظمة الموانئ والملاحية البحرية الى جانب مجموعة من القطع البحرية العمانية؛ وباسناد مروحي من قبل البلدين.

وجرت مراسم افتتاح مناورة الانقاذ والاغاثة البحرية التاسعة، بحضور الرئيسين الايراني والعماني للجنة الصداقة العسكرية المشتركة واعضائها؛ تعبيرا عن رغبة البلدين في تعزيز التعاون البحري واجراء تدريبات مختلفة وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى اداء الكوادر المنتسبة.