الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الناتو يعتزم تقليص ميزانيته العسكرية وزيادة المدنية

الناتو يعتزم تقليص ميزانيته العسكرية وزيادة المدنية
الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن حلف الناتو نيته تقليص الميزانية العسكرية للعام 2022 بنسبة 3% مقارنة بميزانية 2021، وزيادة الميزانية المدنية للحلف بحوالي 9%.

العالم-اوروبا

وقال الحلف في بيان له، يوم الخميس، أنه تم الاتفاق على الميزانية المدنية للناتو بحجم 289.1 مليون يورو، والعسكرية بحجم 1.56 مليار يورو.

وأشير في البيان إلى أن الميزانية المدنية تتضمن النفقات على الكوادر المدنية وعلى العمليات والبرامج المدنية بزيادة 8.9% عن مستوياتها لعام 2021.

وسيتم تقليص النفقات على القيادات العسكرية والبرامج والبعثات والعمليات حول العالم بنسبة 3%.

وستصل نفقات الجزء الثالث من الميزانية، الذي يتضمن النفقات على برنامج الاستثمارات في الأمن للناتو إلى مستواها القياسي بحوالي 790 مليون يورو.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الناتو يرفض طلب روسيا استبعاد انضمام أوكرانيا إليه

الرئيس الاوكراني: لا يوجد موقف مشترك في الناتو بشأن انضمامنا للحلف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما دلالة تراجع ثقة الصهاينة بجيشهم؟

شاهد: قراءة لأجواء مفاوضات فيينا والعقبة الرئيسية!

بالفيديو.. آليات الاحتلال تجوب شوارع الضفة لاعتقال أبنائها

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 15-12-2021

الناتو يعتزم تقليص ميزانيته العسكرية وزيادة المدنية

لجنة حقوق الانسان الايرانية تطالب كندا بالغاء حظر الحجاب عن النساء